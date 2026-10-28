Vijf arrestaties in onderzoek naar illegale sigarettenhandel in Breda

De politie heeft dinsdagavond vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar illegale handel in sigaretten. Ook zijn meerdere huizen in de Bredase wijk Tuinzigt doorzocht en is een grote partij sigaretten in beslag genomen.

De recherche kwam de vermoedelijke handel op het spoor na onderzoek in Breda. Bij drie verdachten, mannen van 38, 39 en 56 jaar uit Breda, werden grote hoeveelheden sigaretten gevonden. Volgens de politie zijn die waarschijnlijk afkomstig uit het buitenland en bedoeld voor doorverkoop in Nederland.

Ook twee vrouwen van 37 en 38 jaar uit Breda zijn aangehouden. De politie onderzoekt welke rol zij zouden hebben gespeeld in de zaak.

De vijf verdachten zitten vast en worden verhoord. De politie bekijkt ook of er meer mensen betrokken zijn bij de handel en of op andere plekken sigaretten zijn opgeslagen of verkocht.