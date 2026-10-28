Navigatie overslaan
Ontdek

Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Hoeven

Aangepast

De stroomstoring in Hoeven is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten woensdagmiddag zonder stroom. De storing begon om kwart over twee en was twaalf minuten later verholpen.

Gevonden voor jou

Volgens de netbeheerder ontstond de storing onverwacht. De oorzaak wordt nog onderzocht.

De getroffen adressen bevonden zich in postcodegebied 4741. Hoeven is een dorp in de gemeente Halderberge.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Enexis storingen en onderhoud

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.