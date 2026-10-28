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Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Hoeven
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De stroomstoring in Hoeven is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten woensdagmiddag zonder stroom. De storing begon om kwart over twee en was twaalf minuten later verholpen.
Volgens de netbeheerder ontstond de storing onverwacht. De oorzaak wordt nog onderzocht.
De getroffen adressen bevonden zich in postcodegebied 4741. Hoeven is een dorp in de gemeente Halderberge.
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