Stroomstoring in Giessen door graafwerkzaamheden

In Giessen zitten sinds kwart voor twaalf vanochtend minder dan 25 adressen zonder stroom door een beschadigde kabel. Naar verwachting is de storing rond kwart over vijf vanmiddag verholpen.

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De stroomstoring in Giessen, gemeente Altena, is ontstaan door graafschade. Bij graafwerkzaamheden is per ongeluk een kabel geraakt, waardoor minder dan 25 adressen in het postcodegebied 4283 zonder stroom zitten.

De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen, werkt aan een oplossing. Het herstel van de stroomvoorziening wordt naar verwachting afgerond rond kwart over vijf vanmiddag.