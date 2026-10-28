Fietspad Cartierheide afgesloten voor werkzaamheden

Vanaf 1 november 2026 is het fietspad op de Cartierheide tussen Hapert en Bergeijk afgesloten. De gemeente Bladel voert hier werkzaamheden uit voor een nieuw fietspad. De afsluiting duurt tot 1 maart 2027.

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Het afgesloten deel van het fietspad bevindt zich tussen fietsknooppunten 16 en 18. Dit is de eerste fase van een groter project voor de aanleg van een nieuw fietspad op de Cartierheide. Omdat dit gebied op grondgebied van de gemeente Bladel ligt, coördineert deze gemeente de werkzaamheden.

Fietsers kunnen gebruikmaken van een omleidingsroute via het Laarven in Eersel en De Witrijt in Bergeijk. De route loopt langs fietsknooppunten 16, 12, 11 en 18 en is duidelijk aangegeven met borden. Daarnaast vinden bij De Pals in Hapert ook werkzaamheden plaats voor het windpark.

Praktische informatie

Het advies is om vooraf je route te plannen, zodat je rekening kunt houden met de afsluitingen. De bereikbaarheidsinformatie van fietsknooppunten is te vinden via online routeplanners. De omleidingsroute is bovendien ter plaatse aangegeven.

De werkzaamheden op de Cartierheide duren tot begin maart 2027. Meer details over het project zijn beschikbaar via de gemeente Bladel.