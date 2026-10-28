Geen uitzonderingen op vuurwerkverbod in Kempengemeenten

De Kempengemeenten hebben besloten geen ontheffingen te verlenen voor consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling 2026-2027. Dit volgt op het landelijke vuurwerkverbod dat sinds 1 augustus van kracht is.

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De burgemeesters van Bladel, Bergeijk, Best, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden en Veldhoven hebben gezamenlijk besloten om geen uitzonderingen toe te staan op het nieuwe landelijke vuurwerkverbod. Hierdoor is het afsteken van consumentenvuurwerk tijdens de komende jaarwisseling niet toegestaan in deze gemeenten.

De Wet veilige jaarwisseling, die het verbod regelt, biedt de mogelijkheid om via de gemeente een ontheffing aan te vragen. De Kempengemeenten zien hier echter vanaf, omdat de wet kort voor de jaarwisseling is ingevoerd. Dit maakt het lastig om de aanvragen goed te verwerken. Daarnaast ontbreekt het gemeenten en politie aan voldoende capaciteit om toezicht te houden en het verbod te handhaven.

Regionale aanpak

Met dit besluit sluiten de Kempengemeenten aan bij de regionale aanpak in Oost-Brabant. Gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie hebben afspraken gemaakt om de jaarwisseling veilig en beheersbaar te laten verlopen. Dit omvat onder andere toezicht, samenwerking tussen hulpdiensten en speciale aandacht voor risicolocaties.

De betrokken partijen willen ervoor zorgen dat inwoners, bezoekers en hulpverleners de jaarwisseling zo prettig mogelijk kunnen beleven. Het verbod op consumentenvuurwerk moet bijdragen aan een veiliger omgeving met minder incidenten.

Alleen categorie F1-vuurwerk

Het landelijke vuurwerkverbod is bedoeld om ongelukken, schade en overlast voor mens, dier en milieu te verminderen. Consumenten mogen alleen vuurwerk uit categorie F1, zoals sterretjes en knalbonbons, gebruiken. Dit vuurwerk mag het hele jaar door worden afgestoken door personen van 12 jaar en ouder.