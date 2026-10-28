Tilburg University onderzoekt sociale veiligheid na waarschuwingen

Tilburg University heeft een extra onderzoek gestart naar sociale veiligheid. Dit gebeurt na waarschuwingen van de Arbeidsinspectie over ongewenst gedrag en werkdruk. Medewerkers vullen een vragenlijst in over onder meer pestgedrag, discriminatie en de prestatiecultuur. Het onderzoek wordt uitgevoerd door IVA Onderwijs en moet binnen negen maanden resultaten opleveren.

Gevonden voor jou

Medewerkers van de universiteit ontvingen een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar hun ervaringen met pestgedrag, agressie en discriminatie op de werkvloer. Daarnaast wordt er gekeken naar het gevoel van veiligheid binnen teams en de invloed van de prestatiecultuur.

Het onderzoek is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de omstandigheden die ongewenst gedrag kunnen bevorderen. Eerder onderzoek liet zien dat dit soort gedrag nog steeds voorkomt. IVA Onderwijs, een onderzoeksbureau gespecialiseerd in onderwijs, verwerkt de antwoorden anoniem en rapporteert alleen over groepen van minimaal tien personen.

Waarschuwingen Arbeidsinspectie

De vragenlijst volgt op drie waarschuwingen van de Arbeidsinspectie. Volgens de inspectie heeft Tilburg University onvoldoende zicht op de risico’s van ongewenst gedrag en de effectiviteit van maatregelen tegen werkdruk en ongewenst gedrag. De universiteit heeft maximaal negen maanden om hier verbetering in aan te brengen.

Uit een interne medewerkersmonitor bleek dat meer dan een kwart van de medewerkers ongewenst gedrag heeft waargenomen, terwijl achttien procent aangaf zelf slachtoffer te zijn geweest. Het huidige onderzoek moet zorgen voor een vollediger beeld.

Anoniem en praktijkgericht

Het aanvullende onderzoek wordt uitgevoerd door IVA Onderwijs en medewerkers hebben tot donderdag 12 november de tijd om de vragenlijst in te vullen. Het bureau benadrukt dat alle antwoorden anoniem verwerkt worden en niet individueel gedeeld worden met de universiteit.