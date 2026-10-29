Honderd jaar mannenmode in Oss: 'Iedere man droeg altijd een pak'

"Beteren kleeding voor lageren prijs." Zo werd in 1926 in de krant reclame gemaakt voor een gloednieuwe herenmodezaak in het centrum van Oss. Niemand had toen kunnen bedenken dat die zaak honderd jaar later nog steeds zou bestaan. Het achterkleinkind van oprichter Hendrik Willem Wehberg nam het stokje over van zijn vader, grootvader en overgrootvader.

Agnes van der Straaten Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Een regenjas voor maar 17,95 gulden. Dat waren nog eens prijzen aan het begin van de vorige eeuw. De tijd dat mannen nog pakken droegen, ook op vakantie of in het weekend. Nu is het pak er nog steeds, maar wordt het steeds minder vaak gedragen. Wouter Wehberg: "Het was een moeilijke tijd om een zaak te beginnen, tussen twee wereldoorlogen in. En er was ook nog ergens een beurskrach. Maar de zaak is altijd blijven bestaan. In de oorlog ging kleding op de bon, maar het werd wel verkocht, want het leven gaat ook in oorlogstijd gewoon door. Veel mensen kochten hun kleding op afbetaling. Dan kwamen ze elke week een gulden brengen. Het was de enige manier om iets te kunnen kopen."

Wouter Wehberg met zijn overgrootvader, de oprichter van de zaak (foto: Wouter Wehberg)

Wouter Wehberg (53), de vierde generatie in de zaak, is een ondernemer pur sang. Met zijn zaak staat hij midden in de Osse samenleving. Hij sponsort voetbalclubs, zit in het centrummanagement en is actief in het carnaval. Niet gek dat de Ossenaren zijn winkel, ook in het honderdste jaar, nog weten te vinden. "Wij proberen altijd een bijdrage aan de Osse samenleving te leveren, als we er natuurlijk achter staan. Maar dat zorgt er ook voor dat er een gunfactor is. Dat mensen je zaak weten te vinden."

”Veel mensen vinden het toch gedoe, online kleding kopen"

Wehberg maakt zich niet veel zorgen om het grote aanbod aan online shops, waar veel fysieke winkels last van hebben. Volgens de ondernemer is de daling van de online verkoop inmiddels ingezet. Wehberg: "Veel mensen vinden het toch gedoe, online kleding kopen. De ene XL is de andere niet, de kwaliteit valt soms tegen en mensen vinden het terugsturen van pakketjes ook helemaal niet leuk." De herenmodezaak heeft op verschillende locaties in Oss gezeten. Overgrootvader Hendrik Willem begon op de Heuvel en Wouter zit nu op het Walplein. Daartussen zaten heel veel andere panden. "Toen we net verhuisd waren naar dit pand, brak vier weken later corona uit. Toen konden we weer dicht. Het was een heel spannende tijd." Maar als je een oorlog en een beurskrach overleeft, lukt corona ook. "Er waren genoeg klanten die ons wat gunden", zegt Wehberg. "Bedrijven die waardebonnen van ons aan hun personeel gaven, zodat ze later bij ons weer konden kopen."

"Je moet het uit volle overtuiging doen, anders haal je de zestig uur per week niet"

Donderdag wordt op bescheiden wijze het honderdjarig bestaan gevierd. De burgemeester van Oss komt langs, dat wel. En het zou zomaar eens kunnen dat het bedrijf zich morgen hofleverancier mag noemen. Daarvoor moet je honderd jaar bestaan en je ook nog eens goed gedragen hebben al die jaren.

De allereerste advertentie waarin de opening wordt aangekondigd (archief Wouter Wehberg).