Boekel geeft korting op regentonnen en afkoppelmateriaal

Inwoners van Boekel krijgen in november 20 euro korting op regentonnen of afkoppelmateriaal. Met deze actie wil de gemeente inwoners stimuleren om regenwater slim te benutten en wateroverlast te voorkomen.

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De gemeente Boekel biedt inwoners van 1 tot en met 30 november 2026 een korting van 20 euro op een regenton met toebehoren of op afkoppelmateriaal. Dit materiaal helpt regenwater opvangen en zorgt ervoor dat het niet direct in het riool verdwijnt. Zo draag je bij aan het voorkomen van wateroverlast en bespaar je tegelijkertijd kostbaar drinkwater.

Er zijn verschillende manieren om regenwater slim te gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld een regenton plaatsen, je regenpijp afkoppelen of een wadi aanleggen. Een wadi is een lager gelegen stukje tuin waar regenwater tijdelijk wordt opgevangen en in de bodem kan zakken. Het gebruik van deze methodes maakt je tuin beter bestand tegen hevige regenval en langere droogteperiodes.

Naast deze actie biedt Waterschap Aa en Maas extra subsidie voor maatregelen die helpen tegen wateroverlast en droogte. Denk hierbij aan het afkoppelen van regenpijpen of andere klimaatbestendige aanpassingen. Inwoners kunnen meer informatie vinden over de subsidieregeling bij het waterschap.

De gemeente benadrukt dat huurders vooraf toestemming van hun verhuurder moeten vragen voor het plaatsen van een regenton of het uitvoeren van andere aanpassingen. Elke druppel telt, en met deze maatregelen draag je bij aan een duurzamer en waterbestendiger Boekel.