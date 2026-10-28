Dag van de Mantelzorger in Lieshout: een ontspannen avond

Op vrijdag 6 november organiseert LEV Laarbeek een speciale avond voor mantelzorgers in het Dorpshuis in Lieshout. De bijeenkomst biedt ontspanning, goed gezelschap en muziek. Mantelzorgers kunnen zich tot 31 oktober aanmelden.

Gevonden voor jou

LEV Laarbeek heeft een gezellige avond gepland voor geregistreerde mantelzorgers in het Dorpshuis in Lieshout. De avond is bedoeld om mantelzorgers, die zich met veel liefde en aandacht inzetten voor anderen, een moment van ontspanning te bieden. Tijdens het evenement kunnen deelnemers genieten van een hapje, drankje en muzikale optredens.

Het programma begint om 18.00 uur met koffie en thee, gevolgd door broodjes en soep. Robin en Roel van De Gouden Herinnering zorgen voor een muzikaal optreden. De avond wordt afgesloten om 21.00 uur.

Praktische informatie

De bijeenkomst is bedoeld voor geregistreerde mantelzorgers. Aanmelden kan tot en met 31 oktober. Eventuele dieetwensen kunnen bij de aanmelding worden doorgegeven. Het evenement biedt mantelzorgers de kans om even op adem te komen en ervaringen te delen met anderen.

November is de Maand van de Huiskamer, waarin ontspanning en verbinding centraal staan. De Huiskamer is dé plek in Laarbeek waar je makkelijk binnenloopt voor een activiteit of een gesprek. Dit evenement sluit hier perfect bij aan.