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Bestelbus vliegt in brand en raakt zwaar beschadigd in Zeeland

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De bus raakte zwaar beschadigd (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
De bus raakte zwaar beschadigd (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).

Een bestelbus is woensdagmiddag in brand gevlogen op de Witte Delen in Zeeland. De bestuurder bleef ongedeerd. De bus raakte zwaar beschadigd.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De bestelbus reed over de Witte Delen toen de brand uitbrak. Daarbij kwamen metershoge vlammen vrij. Het vuur woedde vooral in de cabine.

Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk. Een brandweerwagen uit Zeeland en een waterwagen uit Uden kwamen ter plaatse om het vuur te blussen. De bus raakte zwaar beschadigd en is opgehaald door een bergingsbedrijf.

De Witte Delen was een tijdlang afgesloten voor verkeer. Toch reden sommige automobilisten ondanks de afzetting tussen de brandweerwagens door.

De bestuurder bleef ongedeerd (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
De bestuurder bleef ongedeerd (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
De weg was een tijdje dicht (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
De weg was een tijdje dicht (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).

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