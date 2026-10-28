Bestelbus vliegt in brand en raakt zwaar beschadigd in Zeeland

Een bestelbus is woensdagmiddag in brand gevlogen op de Witte Delen in Zeeland. De bestuurder bleef ongedeerd. De bus raakte zwaar beschadigd.

Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk. Een brandweerwagen uit Zeeland en een waterwagen uit Uden kwamen ter plaatse om het vuur te blussen. De bus raakte zwaar beschadigd en is opgehaald door een bergingsbedrijf.

De Witte Delen was een tijdlang afgesloten voor verkeer. Toch reden sommige automobilisten ondanks de afzetting tussen de brandweerwagens door.