'Verdachte van verkiezingsfraude is raadslid uit Boxtel'

De 38-jarige man die deze week is aangehouden op verdenking van verkiezingsfraude is een D66-raadslid uit Boxtel, meldt het Brabants Dagblad woensdagmiddag. Sinds dinsdag zou hij worden vastgehouden.

Fractievoorzitter van D66 Boxtel, Wiebe de Leijer, laat weten aan Dtv het nieuws niet te bevestigen maar ook niet te ontkrachten. “Inhoudelijk hebben we op dit moment te weinig informatie om het te bevestigen en om er verder uitgebreid op te reageren. Zodra we meer weten, zullen we hierover met een statement naar buiten komen”, vertelt hij aan Dtv Nieuws .

Ook heeft Dtv vragen gesteld aan de gemeente Boxtel over het voorval. Hier is nog niet op gereageerd.

Aanhouding

Dinsdag werd bekend dat een 38-jarige medewerker van het Openbare Ministerie, die een politieke functie in Oost-Brabant heeft, was aangehouden. Hij wordt naast verkiezingsfraude ook verdacht van ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte, computervredebreuk en schending van het ambtsgeheim.

Eerder dit jaar kwam de 38-jarige man al in beeld via een ander strafrechtelijk onderzoek wegens verdenking op witwassen. Hij werd toen op non-actief gesteld, liet het OM weten.