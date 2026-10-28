Meisje op de fiets aangereden door auto in Oisterwijk

Een meisje is woensdagmiddag op haar fiets aangereden door een auto op de oversteekplaats van de Beardijk en het Stroomdalpad in Oisterwijk. Ze raakte lichtgewond en is behandeld door ambulancepersoneel.

Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het meisje botste tegen de zijkant van de auto, waarna ze tegen de aanhanger viel en op de grond terechtkwam. De politie en ambulance kwamen op het ongeluk af. De fietser hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Op de oversteekplaats zijn de afgelopen jaren veel ongelukken gebeurd.