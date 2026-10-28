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Meisje op de fiets aangereden door auto in Oisterwijk

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De fietser raakte lichtgewond (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
De fietser raakte lichtgewond (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

Een meisje is woensdagmiddag op haar fiets aangereden door een auto op de oversteekplaats van de Beardijk en het Stroomdalpad in Oisterwijk. Ze raakte lichtgewond en is behandeld door ambulancepersoneel.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het meisje botste tegen de zijkant van de auto, waarna ze tegen de aanhanger viel en op de grond terechtkwam. De politie en ambulance kwamen op het ongeluk af. De fietser hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Op de oversteekplaats zijn de afgelopen jaren veel ongelukken gebeurd.

Op de oversteekplaats zijn de laatste jaren veel ongelukken gebeurd (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Op de oversteekplaats zijn de laatste jaren veel ongelukken gebeurd (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

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