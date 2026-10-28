Auto slaat over de kop na botsing met bestelbus op N65 bij Vught

Een auto is woensdagmiddag over de kop geslagen bij een aanrijding met een bestelbus op de N65 bij Vught. De auto, de aanhanger en de bestelbus raakten zwaar beschadigd. De bestuurders raakten wonder boven wonder lichtgewond.

De auto met aanhanger stond stil voor een rood stoplicht op de N65 ter hoogte van het kruispunt met de Boslaan en de Vijverbosweg in Vught. De bestelbus, die van Helvoirt richting Vught reed, klapte met volle vaart achter op de aanhanger. Die brak door de klap af. De auto sloeg over de kop, maar kwam vervolgens weer op de wielen terecht.

De bestuurder van de auto liep wonder boven wonder slechts lichte verwondingen op. Ook de bestuurder van de bestelbus raakte niet zwaargewond. Beiden zijn nagekeken door ambulancepersoneel.

Brokstukken op de weg

Van de aanhanger is na de klap weinig meer over. Ook de auto en bestelbus raakten zwaar beschadigd en zijn afgevoerd door een bergingsbedrijf. Een rijstrook van de N65 werd afgesloten. Een automobilist die kort na het ongeluk over de weg reed, kreeg een lekke band nadat hij over brokstukken op de weg was gereden.

Door het ongeluk ontstond een flinke file. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.