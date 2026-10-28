Gratis strooizout af te halen in Tilburg

Vanaf 2 november kunnen inwoners van Tilburg gratis strooizout ophalen. Per adres is maximaal één zak van 3 kilo beschikbaar, zodat iedereen goed voorbereid is op de winterse gladheid.

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Het strooizout wordt uitgedeeld bij de Mobiele Recyclestraat en milieustraat Albion. Bij de poort van milieustraat Albion kun je de zakken ophalen zonder dat dit een tik kost op je milieupas. Ook is het niet nodig om een afspraak te maken als je alleen strooizout komt halen.

De actie begint op 2 november en is bedoeld om inwoners van Tilburg te helpen bij het bestrijden van gladheid in de winterperiode. Per adres mag slechts één zak van 3 kilo worden opgehaald, zodat de voorraad eerlijk verdeeld wordt.

Let op gladheid

De gemeente roept op om alert te blijven op gladde plekken en je snelheid aan te passen. Zo zorgen inwoners samen voor een veilige omgeving tijdens de komende wintermaanden.