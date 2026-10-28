Tienduizenden vapes met waarde van bijna 500.000 euro gevonden in Tilburg

In een gebouw aan de Lannerstraat in Tilburg zijn maandagnacht tienduizenden vapes gevonden met een waarde van bijna 500.000 euro. Een 28-jarige man uit Tilburg is aangehouden.

Toen agenten het gebouw maandag rond middernacht binnenkwamen na tips, zagen zij meteen drie grote pallets met dozen staan. Tijdens de doorzoeking vonden zij 5100 THC-vapes. Dat zijn vapes die damp met THC afgeven, de werkzame stof uit cannabis die zorgt voor een stoned of high gevoel. Deze vapes met THC-olie worden gezien als harddrugs, waardoor de verkoop en het bezit ervan strafbaar kunnen zijn.

Waarde van half miljoen

Ook werden 17.120 vapes met een smaakje gevonden. De verkoop van deze smaakjesvapes is verboden in Nederland. Samen hadden alle vapes een geschatte waarde van bijna 500.000 euro. Daarnaast werden twee jammers gevonden. Dat zijn apparaten die gps-signalen kunnen blokkeren. De vapes en jammers zijn in beslag genomen.

De 28-jarige man uit Tilburg is aangehouden op verdenking van het bezit van harddrugs. De politie doet verder onderzoek.