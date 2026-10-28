Thorsten Erle verkozen tot Docent van het Jaar 2026

Thorsten Erle van Tilburg University is uitgeroepen tot Docent van het Jaar 2026. De docent sociale psychologie krijgt de prijs voor zijn innovatieve onderwijsmethoden, waarbij studenten actief experimenten uitvoeren.

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Thorsten Erle, werkzaam bij het departement Sociale Psychologie van Tilburg University, heeft de titel Docent van het Jaar 2026 gewonnen. De jaarlijkse prijs wordt uitgereikt aan een docent die uitblinkt in onderwijs. Dit keer koos de jury unaniem voor Erle vanwege zijn vernieuwende aanpak en de impact van zijn onderwijsstijl.

Bij Erles lessen draait het om zelf ervaren. Studenten verzamelen en analyseren data en vergelijken goede en slechte onderzoeken. Zo leren ze hoe experimenten wetenschappelijke theorieën ondersteunen. Volgens Erle onthouden studenten de lesstof beter door actief mee te doen, in plaats van alleen te lezen.

Vernieuwend scriptieproject

Naast zijn lessen heeft Erle een vernieuwend scriptieproject opgezet. Het traditionele scriptietraject, waarbij studenten maandenlang zelfstandig werken, is vervangen door een systeem met zes kleinere opdrachten. Studenten geven elkaar feedback tijdens zogenaamde 'pitches', wat zorgt voor meer verbondenheid en duidelijkheid in het proces. Ook docenten krijgen hierdoor beter inzicht in de voortgang van hun studenten.

Het idee achter deze methode is om onzekerheid te verminderen en samenwerking te bevorderen. Volgens Erle motiveert het studenten en vergemakkelijkt het de begeleiding voor docenten.

Prijs en landelijke nominatie

De verkiezing van Docent van het Jaar is deels gebaseerd op stemmen van studenten en deels op het oordeel van een jury. Als winnaar ontvangt Erle een geldprijs van 4.000 euro en mag hij meedingen naar de landelijke titel, georganiseerd door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

De prijsuitreiking vond plaats tijdens een verrassingsbijeenkomst georganiseerd door de vicedecaan. Rector Wim van de Donk overhandigde de prijs aan Erle, die aangaf vereerd te zijn met de nominatie door zijn faculteit en studenten.