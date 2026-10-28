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Vertraging op A58 richting Tilburg door ongeluk met auto en vrachtwagen

Aangepast
De auto moet losgetrokken worden van de vrachtwagen (foto: Rijkswaterstaat).
De auto moet losgetrokken worden van de vrachtwagen (foto: Rijkswaterstaat).

Een auto is woensdagmiddag tegen een vrachtwagen gereden op de A58 bij Ulvenhout. De rechterrijstrook richting Tilburg was een tijd lang dicht, maar kon rond half zes worden vrijgegeven.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een grote berger heeft de auto los getrokken van de vrachtwagen. Hoe het met de betrokken bestuurder gaat, is niet duidelijk.

De vertraging richting Tilburg liep op het hoogtepunt op tot een half uur.

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