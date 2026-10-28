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Urenlange politieactie na bedreiging van Enexis-medewerkers in Oosterhout

Aangepast
Een onderhandelaar wist de man na uren uit zijn huis te praten (foto: Persbureau Heitink).
Een onderhandelaar wist de man na uren uit zijn huis te praten (foto: Persbureau Heitink).

Een man is woensdagmiddag na een urenlange politieactie aangehouden aan de Berendonk in Oosterhout. Hij zou medewerkers van netbeheerder Enexis hebben bedreigd tijdens werkzaamheden aan de gasaansluiting van zijn woning. Waarom de gasleiding moest worden afgesloten, is niet duidelijk. Een politieonderhandelaar wist de man uiteindelijk uit zijn huis te praten.

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Geschreven door
Redactie

De straat werd door de politieactie urenlang afgesloten voor verkeer. Meerdere politiewagens kwamen na de bedreiging naar de woning. 

Materialen voor hennepkwekerij
Na de aanhouding controleerde de brandweer de woning. Daarbij werden materialen gevonden die gebruikt kunnen worden voor een hennepkwekerij. Deze zijn door de politie in beslag genomen.

De gasleiding moest worden afgesloten (foto: Persbureau Heitink).
De gasleiding moest worden afgesloten (foto: Persbureau Heitink).

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