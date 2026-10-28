Urenlange politieactie na bedreiging van Enexis-medewerkers in Oosterhout

Een man is woensdagmiddag na een urenlange politieactie aangehouden aan de Berendonk in Oosterhout. Hij zou medewerkers van netbeheerder Enexis hebben bedreigd tijdens werkzaamheden aan de gasaansluiting van zijn woning. Waarom de gasleiding moest worden afgesloten, is niet duidelijk. Een politieonderhandelaar wist de man uiteindelijk uit zijn huis te praten.

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De straat werd door de politieactie urenlang afgesloten voor verkeer. Meerdere politiewagens kwamen na de bedreiging naar de woning. Materialen voor hennepkwekerij

Na de aanhouding controleerde de brandweer de woning. Daarbij werden materialen gevonden die gebruikt kunnen worden voor een hennepkwekerij. Deze zijn door de politie in beslag genomen.