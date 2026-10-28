Halsterse wielerclub TTC De Liefhebbers krijgt Koninklijke Erepenning

Wielerclub TTC De Liefhebbers uit Halsteren heeft bij haar 50-jarig jubileum de Koninklijke Erepenning ontvangen. Burgemeester Margo Mulder reikte de onderscheiding zondagavond uit. De penning is een blijk van waardering van Koning Willem-Alexander voor de maatschappelijke verdiensten van de vereniging.

Gevonden voor jou

De club werd in 1976 opgericht door drie Halsterse inwoners, Jo van Zomeren, Kees van Loenhout en Thijs de Jong. Het idee ontstond tijdens een ontmoeting in Café Tivoli, toen duidelijk werd dat Halsteren nog geen eigen wielervereniging had. Een oproep in de lokale krant leverde zoveel reacties op dat de vereniging al snel officieel van start ging.

Vanaf het begin richtte TTC De Liefhebbers zich zowel op sportieve als recreatieve fietsers. De toertochten voerden de clubleden door West-Brabant, Zeeland en België. Ook activiteiten zoals de Avond Fiets-3-Daagse en fietsvakanties zorgden ervoor dat de club een begrip werd in Halsteren en omgeving.

Sociaal en vernieuwend

Burgemeester Mulder benadrukte tijdens de uitreiking dat de kracht van de vereniging niet alleen in het fietsen ligt, maar ook in de onderlinge verbondenheid. Volgens haar is vriendschap een belangrijke pijler voor de club, die al vijftig jaar een hechte groep vormt.

De burgemeester prees daarnaast de manier waarop TTC De Liefhebbers zich heeft aangepast aan veranderende tijden. De vereniging biedt tegenwoordig ruimte aan recreatieve fietsers, sportieve rijders en zelfs fietsers met trapondersteuning.

Bijzondere waardering

De Koninklijke Erepenning wordt toegekend aan organisaties die een bijzondere plaats innemen in hun gemeenschap of vakgebied. De penning wordt vaak uitgereikt bij mijlpalen zoals een 50-jarig jubileum en symboliseert respect en waardering van de Koning.

Voor TTC De Liefhebbers betekent de onderscheiding een erkenning voor haar decennialange inzet voor sport, gezondheid en saamhorigheid in Halsteren. Met een actieve ledengroep en fietsers van alle leeftijden kijkt de vereniging vol vertrouwen uit naar de toekomst.