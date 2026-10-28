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Stroomstoring treft Eindhoven, herstel verwacht rond negen uur
• Aangepast
De stroomstoring in Eindhoven is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten sinds vanmiddag zonder stroom. De storing begon rond tien voor vier en is om half acht verholpen.
De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Volgens de netbeheerder wordt dit nog onderzocht. Het ging om adressen in postcodegebied 5658.
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