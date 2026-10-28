Ondernemers Best en Oirschot leren elkaar kennen

De gemeenten Best en Oirschot organiseren op maandag 16 november een bijeenkomst voor ondernemers uit horeca, retail en leisure. Het evenement staat in het teken van gastvrijheid en samenwerking en wordt gehouden bij Merel in Oirschot.

Gevonden voor jou

Op initiatief van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) brengen Best en Oirschot ondernemers samen in aanloop naar hun fusie. Het doel is om ervaringen uit te wisselen en samen vooruit te kijken naar een gastvrije nieuwe gemeente. Tijdens de bijeenkomst wordt besproken wat ondernemers van elkaar nodig hebben en hoe ze elkaar kunnen versterken.

Interactieve avond

Gastspreker Milo Berlijn verzorgt een interactieve sessie over gastvrijheid, service, communicatie en samenwerking. Hij gebruikt humor en herkenbare praktijksituaties om ondernemers te inspireren. De avond draait om ontmoeten, meedoen en het delen van ervaringen.

Details van het evenement

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 16 november bij Merel aan De Loop 67 in Oirschot. De inloop begint om zeven uur ’s avonds, gevolgd door de start om half acht. Ondernemers kunnen zich aanmelden tot 10 november.