Netwerkbijeenkomst Boxtel: kunst en cultuur centraal

Op donderdag 19 november 2026 organiseert de gemeente Boxtel een netwerkbijeenkomst bij Museum Boxtel (MUBO). Tijdens een interactieve talkshow worden ambities besproken en ervaringen gedeeld om het culturele netwerk van Boxtel te versterken. Thema’s zoals fondsenwerving en samenwerking met het onderwijs staan centraal.

Gevonden voor jou

De netwerkbijeenkomst, die twee keer per jaar plaatsvindt, biedt culturele verenigingen en stichtingen uit Boxtel de kans om samen te werken aan een toekomstgericht cultureel klimaat. Deze editie wordt gehouden bij MUBO aan de Baroniestraat 18. De avond begint om zeven uur met een inloop, waarna om half acht het eerste deel van de interactieve talkshow start onder leiding van Paul Cornelissen.

Fondsenwerving is één van de belangrijke onderwerpen van de avond. Alyssa Bottse van KunstLoc Brabant legt uit hoe culturele organisaties gebruik kunnen maken van het Fonds Cultuurparticipatie en andere beschikbare fondsen. Daarnaast wordt besproken hoe een effectieve fondsenstrategie kan worden opgesteld.

Samenwerking met onderwijs

Een ander thema is de samenwerking tussen cultuur en onderwijs. Aan de hand van voorbeelden uit Boxtel, zoals de samenwerking tussen MUBO en het Jacob-Roelandslyceum, wordt onderzocht hoe vrijwilligersorganisaties en onderwijsprofessionals elkaar kunnen versterken. Hierbij komen randvoorwaarden en gezamenlijke doelen aan bod.

Na een pauze om half negen, met een cultureel intermezzo, volgt het tweede deel van de talkshow. Wethouder kunst en cultuur Michael Ninaber van Eijben reageert in een interview op wat er die avond is besproken en deelt zijn plannen voor de komende bestuursperiode. Ook wordt aandacht besteed aan de resultaten van eerdere bijeenkomsten, zoals de verbeterde samenwerking tussen diverse evenementenorganisatoren in Boxtel.

De avond eindigt om half tien met een nazit, waarbij deelnemers kunnen napraten met muziek, drankjes en een hapje. De bijeenkomst belooft een inspirerende avond te worden voor iedereen die betrokken is bij kunst en cultuur in Boxtel.