Per direct landelijke ophok- en afschermplicht vanwege vogelgriep

Pluimveehouders moeten per direct hun kippen binnenhouden om de verspreiding van vogelgriep zoveel mogelijk te beperken. Staatssecretaris Silvio Erkens (Landbouw, VVD) heeft vanwege drie uitbraken in korte tijd per direct een landelijke ophok- en afschermplicht ingesteld. Hobbyhouders moeten hun kippen en andere vogels zo veel mogelijk beschermen tegen besmetting.

Het vogelgriepvirus steekt vaak weer de kop op in het najaar, als wilde vogels naar het zuiden trekken. Als het aantal besmettingen oploopt, kondigt de verantwoordelijke bewindspersoon vaak een landelijke ophokplicht af. Erkens zegt dat hij dit besluit nu neemt na "een afweging tussen dier- en volksgezondheid, dierenwelzijn, de maatschappelijke wens voor vrije uitloop en de economische en praktische gevolgen voor houders van vogels".

Wat is de afschermplicht bij vogelgriep?

Om verspreiding van vogelgriep tegen te gaan, kan de overheid een afschermplicht instellen. Dat betekent dat mensen die thuis kippen of andere risicovogels houden, hun dieren niet meer zomaar buiten mogen laten rondlopen.

De kippen mogen nog wel naar buiten, maar alleen in een afgesloten ren. Die moet bijvoorbeeld met fijn gaas of een net worden afgeschermd, zodat wilde vogels er niet bij kunnen. Ook moeten voer en drinkwater op een beschutte plek staan.

Zo wordt voorkomen dat kippen besmet raken door contact met wilde vogels of hun uitwerpselen.