Slager Jacky ziet auto door zijn gevel rijden: 'Erg geschrokken'

Slager Jacky Mutsers weet niet wat hem overkomt als woensdagmiddag plotseling een auto op zijn winkel in Mierlo afrijdt. "Ik zie een auto op me afkomen en die gaat dwars door de gevel heen." De schade is enorm.

Volgens de slager wilde de bestuurder mogelijk rechtdoor een parkeerplaats oprijden. Maar wat er precies misging, weet hij niet. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.

Het ongeluk gebeurt rond half zes in het centrum van Mierlo. Een automobilist rijdt dwars door de gevel van de slagerij. Jacky ziet het voor zijn ogen gebeuren. "Ik ben erg geschrokken", vertelt hij.

Glas door de hele winkel

De schade in de slagerij zelf valt mee. "Maar de pui ligt eruit", vertelt Jacky. Ook de ingang is beschadigd en er ligt glas door de hele winkel. Door het rondvliegende glas moet hij een deel van zijn producten weggooien.

De winkel werd na het ongeluk ontruimd. De brandweer kwam ter plaatse om te controleren of het gebouw veilig was. Daarna mocht het personeel nog even naar binnen om de winkel af te sluiten.

De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij en raakte niet gewond. Omdat het rond half zes druk was in het centrum van Mierlo, trok het ongeluk veel bekijks.

Donderdag dicht

De auto is inmiddels weggesleept, maar daarmee zijn de problemen voor Jacky nog niet opgelost. Hij moet eerst bekijken hoe de schade kan worden hersteld. "Het is afwachten wat de vervolgstappen zijn", zegt hij. Eén ding staat al vast: donderdag blijft zijn slagerij gesloten.