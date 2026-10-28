FC Volendam speelt tegen Helmond Sport op 6 november

Helmond Sport neemt het op vrijdag 6 november om acht uur ’s avonds op tegen FC Volendam in het MySteel Stadion. De wedstrijd belooft spannend te worden, met de Volendammers als tegenstander, die momenteel zevende staan in de Keuken Kampioen Divisie. Daarnaast viert supportersgroep North Side Vak O haar tienjarig bestaan met een speciale sfeeractie.

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Het MySteel Stadion in Helmond is op vrijdag 6 november het decor voor een wedstrijd tussen Helmond Sport en FC Volendam. De aftrap is om acht uur ’s avonds. FC Volendam speelt dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie en staat na twaalf wedstrijden op de zevende plek. De ploeg uit Noord-Holland heeft onlangs indruk gemaakt met een 6-2 overwinning op Jong FC Utrecht en een 2-0 zege tegen Vitesse. Tegen RKC Waalwijk eindigde de wedstrijd in een 1-1 gelijkspel.

Bij de laatste ontmoeting tussen Helmond Sport en FC Volendam in het MySteel Stadion, op 20 september 2024, viel er veel te beleven. Die wedstrijd eindigde in een 2-3 nederlaag voor Helmond Sport. Beide ploegen scoorden in totaal vijf keer, waarbij de beslissende treffer pas in de slotfase viel. Helmond Sport heeft nu de kans om sportieve revanche te nemen.

Supportersgroep viert jubileum

Naast het voetbal is er op de tribunes ook een feestelijke sfeer te verwachten. Supportersgroep North Side Vak O viert haar tienjarig bestaan. Ter gelegenheid van deze mijlpaal hebben zij een speciale sfeeractie voorbereid, waarmee de supporters hun betrokkenheid bij de club extra in de schijnwerpers zetten.

Het stadion opent een uur voor de aftrap, om zeven uur ’s avonds. Bezoekers wordt aangeraden zoveel mogelijk op de fiets te komen vanwege beperkte parkeermogelijkheden. Voor fans die kaarten willen kopen, is de dagkassa vanaf zeven uur open. De wedstrijd biedt een mooie kans om Helmond Sport in actie te zien en de feestelijke sfeer op de tribunes mee te maken.