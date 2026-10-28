Stroomstoring in Oudenbosch: herstel verwacht rond middernacht

In Oudenbosch is sinds vanavond een stroomstoring. De storing begon rond zeven over negen en de oorzaak is nog niet bekend. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond kwart over twaalf vannacht is opgelost.

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De stroomstoring treft het postcodegebied 4731 in Oudenbosch, dat onderdeel is van de gemeente Halderberge. Het is nog onduidelijk hoeveel adressen zonder stroom zitten. De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen, onderzoekt wat de storing heeft veroorzaakt.

Volgens een voorlopige schatting zou het probleem rond kwart over twaalf vannacht verholpen moeten zijn. Tot die tijd werkt het team van de netbeheerder aan een oplossing.