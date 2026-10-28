Top Oss stunt en schakelt Eredivisieclub PEC Zwolle uit in KNVB-beker

Top Oss heeft woensdagavond PEC Zwolle uitgeschakeld in de KNVB-beker met een 1-2 overwinning. Daarmee is het bekeravontuur voor PEC Zwolle al na een ronde voorbij.

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De nummer 15 van de Eredivisie verloor voor eigen publiek van TOP Oss (1-2), de nummer 14 van de eerste divisie.

PEC Zwolle kwam op voorsprong door een eigen doelpunt van Lars Mol. Vervolgens scoorden Delano Vianello en Mauresmo Hinoke namens TOP Oss in het goede doel. Winst voor NAC

NAC Breda liet zich in het uitduel met de amateurs van JOS Watergraafsmeer, uitkomend in de vierde divisie, niet verrassen (1-3). Gabriël Misehouy, Paul Gladon en Pepijn Reulen scoorden voor de bezoekers.