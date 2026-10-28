Explosief gaat af bij huis van gezin met jonge kinderen, schade aan auto

Een explosief is woensdagavond afgegaan bij een huis aan de Airbornelaan in Eindhoven. Het explosief zou onder een auto zijn gegooid die op de oprit stond van een huis waar een gezin met jonge kinderen woont. Zij waren op dat moment thuis.

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De bewoners bleven ongedeerd en de kinderen zijn opgevangen bij opa en oma. De explosie veroorzaakte schade aan de geparkeerde auto. Het huis liep geen schade op.

De politie heeft de straat afgezet voor sporenonderzoek. Agenten hebben resten van illegaal vuurwerk veilig gesteld. Wie er achter de explosie zit, is niet duidelijk. Volgens buurtbewoners is er vaker gedoe bij het huis.