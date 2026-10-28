Veel schade aan huis bij uitslaande brand in Veldhoven

Een uitslaande brand heeft woensdagavond veel schade aangericht aan een huis aan de Hagendorenseweg in Veldhoven. De brand woedde in de dak van het huis.

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De brandweer kwam met meerdere wagens op de brand af. Rond elf uur was het vuur onder controle. De schade aan het huis is flink. De bewoners waren thuis toen het vuur uitbrak, maar bleven ongedeerd. De brand trok veel bekijks. De straat werd ruim afgezet.