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Veel schade aan huis bij uitslaande brand in Veldhoven

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De vlammen sloegen uit het dak (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).
De vlammen sloegen uit het dak (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).

Een uitslaande brand heeft woensdagavond veel schade aangericht aan een huis aan de Hagendorenseweg in Veldhoven. De brand woedde in de dak van het huis.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer kwam met meerdere wagens op de brand af. Rond elf uur was het vuur onder controle. De schade aan het huis is flink.

De bewoners waren thuis toen het vuur uitbrak, maar bleven ongedeerd. De brand trok veel bekijks. De straat werd ruim afgezet.

  • De schade aan het huis is groot (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).
    De schade aan het huis is groot (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).
  • De brandweer kwam met meerdere wagens ter plaatse (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).
  • De bewoners bleven ongedeerd (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).

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