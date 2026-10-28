NAC naar tweede ronde na winst op JOS Watergraafsmeer

NAC Breda heeft dinsdagavond met 3-1 gewonnen van JOS Watergraafsmeer in de eerste ronde van de KNVB Beker. Het duel werd gespeeld op het sportpark van AFC in Amsterdam, omdat het veld van JOS niet voldeed aan de eisen. Door de overwinning plaatst NAC zich voor de tweede ronde.

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De wedstrijd begon met een gewijzigde basisopstelling voor NAC, omdat enkele spelers herstellende zijn van blessures en anderen rust kregen. Ondanks een vroege poging van aanvoerder Mohamed Nassoh, die op de paal schoot, had NAC moeite om het spel te domineren. JOS Watergraafsmeer kwam zelfs gevaarlijk dicht bij een treffer, maar doelman Roy Kortsmit hield zijn ploeg in de wedstrijd met enkele belangrijke reddingen.

Na een half uur spelen kwam NAC op voorsprong. Gabriel Misehouy profiteerde van een fout van de JOS-doelman en schoof de bal eenvoudig in het doel. Toch liet JOS zich niet zomaar uit het veld slaan en wist vlak voor rust de gelijkmaker te scoren. Luca Polm prikte raak na matig verdedigend werk van NAC. Kort daarna bracht Paul Gladon NAC weer op voorsprong met een intikker: 1-2.

Beslissing in tweede helft

In de tweede helft voerde NAC-trainer Rick Kruys meerdere wissels door, waaronder Boyd Lucassen en Pepijn Reulen. Reulen miste aanvankelijk een kans vanuit een lastige hoek, maar wist een kwartier voor tijd alsnog te scoren. Lucassen gaf een strakke voorzet, waarna Reulen de bal beheerst in het doel werkte. Met de 1-3 was de wedstrijd beslist.

JOS bleef in de slotfase strijden, maar NAC wist verdere gevaarlijke momenten te voorkomen. De ploeg uit Breda houdt zich daarmee staande in de bekerstrijd, iets wat in eerdere seizoenen vaak mislukte in de eerste ronde. NAC kan nu uitkijken naar de loting voor de tweede ronde, die vrijdag om vijf uur ’s middags plaatsvindt.