PSV Vrouwen verliest eerste duel van Frankfurt

PSV Vrouwen heeft woensdagavond met 0-2 verloren van Eintracht Frankfurt in de UEFA Women’s Europa Cup. Het duel in Eindhoven bracht kansen voor beide teams, maar de Duitse ploeg bleek effectiever. Over twee weken volgt de returnwedstrijd in Frankfurt.

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Eintracht Frankfurt kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. In de tweede minuut scoorde Hayley Raso na een snelle aanval. Kort daarna, in de dertiende minuut, verdubbelde Laura Freigang de stand. Ondanks pogingen van PSV, waaronder een schot van Lore Jacobs in de 23e minuut, wist de thuisploeg het tij niet te keren.

In de tweede helft bleef de Duitse ploeg aanvallend ingesteld, hoewel er niet meer werd gescoord. PSV zette meer druk, maar echte kansen bleven uit. De eindstand bleef daardoor 0-2 in het voordeel van Eintracht Frankfurt.

Return in Frankfurt



Het tweede duel in dit tweeluik wordt gespeeld op 11 november in Frankfurt. De wedstrijd begint om half zeven ’s avonds. Kasper Kurland en zijn team zullen moeten winnen om kans te maken op een plek in de kwartfinales.

Scoreverloop



‘2 – 0-1 Hayley Raso

‘13 – 0-2 Laura Freigang

Opstelling PSV



Evrard, Bross, Folkertsma, Hendriks, Thrige (73’ Rutgers); Renfurm, Ripa, Cayman; Rijsbergen, Jacobs (62’ Hickelsberger), van de Sanden (73’ Altena).