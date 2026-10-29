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Explosief gaat af bij huis in Helmond, fles gevonden op straat

Aangepast
Explosief gaat af bij huis in Helmond (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
Explosief gaat af bij huis in Helmond (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).

Bij een huis aan de Beelsstraat in Helmond is in de nacht van woensdag op donderdag een explosief afgegaan. De voordeur van het huis raakte door het explosief beschadigd. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Er raakte niemand gewond. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Ook de voordeur van de buren heeft schade opgelopen. Auto's die voor het huis geparkeerd staan mogelijk ook.  

Op straat is een fles gevonden waar vermoedelijk een brandbare vloeistof in heeft gezeten. Een explosievenexpert van de politie komt ter plaatse voor onderzoek. 

Waarom het explosief bij dit huis is neergelegd, is nog onduidelijk en wordt door de politie onderzocht. 

Explosief gaat af bij huis in Helmond (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
Explosief gaat af bij huis in Helmond (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
Fles gevonden op straat na explosie bij huis in Helmond (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
Fles gevonden op straat na explosie bij huis in Helmond (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).

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