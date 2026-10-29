Asielzoekersopvang Asten en Someren start in december

Gemeenten Asten en Someren gaan samenwerken bij de opvang van asielzoekers. Vanaf december worden maximaal 204 mensen opgevangen aan de Kanaalweg in Asten. De opvang duurt tot uiterlijk september 2031. Beide gemeenteraden bespreken het plan op 3 november.

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De gemeenten Asten en Someren willen samen de taakstelling van 203 asielzoekers oppakken. Asten neemt de eerste opvang voor zijn rekening, met een tijdelijke locatie aan de Kanaalweg, iets ten zuiden van Sluis XI. Deze opvang, die maximaal 204 bedden heeft, start in december 2026 en loopt tot september 2029. Een mogelijke verlenging tot 2031 wordt later geëvalueerd.

Samenwerking biedt voordelen

Door de opgave samen aan te pakken, hoeft niet in beide gemeenten een aparte opvanglocatie te worden georganiseerd. Asten verzorgt de locatie en de uitvoering, terwijl Someren bijdraagt met kennis, ervaring en ondersteuning, zoals het beschikbaar maken van primair onderwijs en het betrekken van lokale ondernemers. Vrijwilligers uit beide gemeenten worden mogelijk opnieuw ingezet.

De druk op de asielopvang in Nederland is groot door een tekort aan opvangplekken. Het Rijk heeft gemeenten opgeroepen om snel extra locaties te realiseren. Met deze samenwerking willen Asten en Someren hun verantwoordelijkheid nemen. Zij leveren een bijdrage aan de huisvesting van mensen die vluchten voor oorlog, geweld of vervolging.

Raadsbesluit op 10 november

Op 3 november bespreken de gemeenteraden van Asten en Someren het voorstel. Een week later nemen de colleges van burgemeester en wethouders een definitief besluit over de samenwerking. Of de opvang na 2029 wordt verlengd, hangt af van een evaluatie in 2028.

Omwonenden zijn al geïnformeerd over de opvanglocatie en worden betrokken bij de verdere uitwerking. Bij de opening komt er een vast aanspreekpunt voor vragen en meldingen. Hiermee willen de gemeenten zorgen voor een passende opvang die maatschappelijk verantwoord is.