Gemeenten Asten en Someren werken samen aan asielopvang

Gemeenten Asten en Someren willen samenwerken aan een tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers. Asten vangt maximaal 204 mensen op aan de Kanaalweg vanaf december 2026. De opvang duurt tot 1 september 2029, met een mogelijke verlenging tot 2031. Op 10 november wordt definitief besloten over deze samenwerking.

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De gemeenten Asten en Someren gaan mogelijk samenwerken om asielzoekers op te vangen. Het plan is dat Asten een tijdelijke opvanglocatie opent aan de Kanaalweg, vlakbij Sluis XI, voor maximaal 204 mensen. Deze opvang start in december 2026 en loopt tot 1 september 2029, met de optie tot verlenging tot uiterlijk 2031. Een evaluatie in het vierde kwartaal van 2028 bepaalt of de verlenging er komt.

De samenwerking tussen beide gemeenten is nodig omdat de opvang alleen in Asten financieel niet haalbaar is. Door de taakstellingen van beide gemeenten te combineren, wordt de opvang efficiënter en betaalbaarder. Asten heeft een taakstelling van 93 mensen en Someren van 110. Samen ligt de opgave bij 203 mensen. Op 3 november bespreken beide gemeenteraden het voorstel, waarna op 10 november een definitief besluit volgt.

Efficiënte aanpak

Door de opvang op één locatie te organiseren, hoeven de gemeenten niet apart een locatie, voorbereiding en uitvoeringstraject te regelen. Asten verzorgt de locatie en uitvoering, terwijl Someren ondersteuning biedt met onder meer kennis, onderwijsvoorzieningen en ambtelijke capaciteit. Vrijwilligers uit beide gemeenten, die eerder betrokken waren bij opvang in Someren, worden mogelijk weer ingeschakeld.

Deze samenwerking draagt bij aan de landelijke druk op asielopvang. Het Rijk heeft gemeenten gevraagd om snel extra opvangplekken te realiseren vanwege het tekort aan opvangplekken. Met het plan nemen Asten en Someren hun verantwoordelijkheid en helpen zij mensen die vluchten voor oorlog, geweld of vervolging.

Besluitvorming en communicatie

Omwonenden zijn al geïnformeerd over de plannen voor de opvanglocatie. Bij het openen van de locatie komt er een vast aanspreekpunt voor vragen of meldingen. Meer informatie over de opvanglocatie wordt gedeeld via de gemeentelijke kanalen van Asten.