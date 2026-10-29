Advertentie
Auto volledig uitgebrand op afrit A17 bij Stampersgat
• Aangepast
Een auto is woensdagavond rond elf uur volledig uitgebrand op de A17 bij afrit Stampersgat. Een inzittende probeerde de auto zelf te blussen, maar de poging mislukte. Alle inzittenden zijn ongedeerd, ze zijn door de politie naar huis gebracht.
Het wegdek raakte zwaar beschadigd. De berm moest gesaneerd worden omdat er brandstof had gelekt.
De auto is even later geborgen en de weg is weer vrijgegeven.
Advertentie
Advertentie