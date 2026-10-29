Navigatie overslaan
Ontdek

Auto volledig uitgebrand op afrit A17 bij Stampersgat

Aangepast
De inzittenden kijken toe terwijl de auto afbrandt (foto: Remco de Ruijter / Persbureau Heitink).
De inzittenden kijken toe terwijl de auto afbrandt (foto: Remco de Ruijter / Persbureau Heitink).

Een auto is woensdagavond rond elf uur volledig uitgebrand op de A17 bij afrit Stampersgat. Een inzittende probeerde de auto zelf te blussen, maar de poging mislukte. Alle inzittenden zijn ongedeerd, ze zijn door de politie naar huis gebracht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het wegdek raakte zwaar beschadigd. De berm moest gesaneerd worden omdat er brandstof had gelekt. 

De auto is even later geborgen en de weg is weer vrijgegeven.

De brandweer kwam in actie om de autobrand te doven (foto: Remco de Ruijter / Persbureau Heitink).
De brandweer kwam in actie om de autobrand te doven (foto: Remco de Ruijter / Persbureau Heitink).
De afgebrande auto wordt geborgen (foto: Remco de Ruijter / Persbureau Heitink).
De afgebrande auto wordt geborgen (foto: Remco de Ruijter / Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.