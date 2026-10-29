Sociale onveiligheid op TU/e: universiteit weigert rapport te openbaren

De TU/e weigert het rapport over sociale veiligheid op de universiteit al vrij te geven, schrijft het ED. Volgens de Eindhovense universiteit is er nog geen sprake van een definitieve versie. Intern wordt echter al maanden gesproken over het rapport, dat onderzoeksbureau Verinorm voor de zomer opleverde.

Daan Daniëls Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De krant deed een beroep op de Wet Open Overheid om het rapport in de openbaarheid te krijgen. Het bevat de uitkomst van een extern onderzoek dat werd ingesteld na verschillende affaires waarbij volgens betrokkenen sprake was van sociale onveiligheid.