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Sociale onveiligheid op TU/e: universiteit weigert rapport te openbaren
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De TU/e weigert het rapport over sociale veiligheid op de universiteit al vrij te geven, schrijft het ED. Volgens de Eindhovense universiteit is er nog geen sprake van een definitieve versie. Intern wordt echter al maanden gesproken over het rapport, dat onderzoeksbureau Verinorm voor de zomer opleverde.
De krant deed een beroep op de Wet Open Overheid om het rapport in de openbaarheid te krijgen. Het bevat de uitkomst van een extern onderzoek dat werd ingesteld na verschillende affaires waarbij volgens betrokkenen sprake was van sociale onveiligheid.
Volgens bronnen is het rapport onder meer kritisch over de omgangsvormen binnen de TU/e. En het hekelt de manier waarop conflicten al snel via de rechter worden uitgevochten.
Sociale onveiligheid is al jaren een issue binnen de instelling. Vorig jaar kon de kritische ombudsfunctionaris vertrekken nadat zij regelmatig aan de bel trok over het onderwerp. Een docent werd volgens de rechter ten onrechte ontslagen, in een situatie waarbij de werksfeer eveneens onveilig was.
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