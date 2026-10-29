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Stroomstoring treft minder dan 100 adressen in Valkenswaard
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De stroomstoring in Valkenswaard is opgelost. Minder dan 100 adressen zaten vanochtend vanaf half negen zonder stroom. De storing duurde slechts één minuut.
De oorzaak van de storing in Valkenswaard is nog niet bekend. De netbeheerder onderzoekt wat er precies aan de hand was. Postcodegebieden 5556VL en 5556WJ waren getroffen.
De storing begon om acht uur en eenendertig minuten en was om acht uur en tweeëndertig minuten alweer verholpen.
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