Artsen redden Ivano's leven na zware crash, nu stopt hij met motorcross

Ivano van Erp stopt met motorcross. De 21-jarige Ossenaar overleefde in maart ternauwernood een zware crash op het circuit in zijn woonplaats en besluit nu dat er geen terugkeer op de motor komt. “Met pijn in mijn hart, maar dit is het beste voor mijn lichaam en mijn gezondheid.”

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Van Erp kwam tijdens de Dutch MX Nationals in Oss in de tweede manche hard ten val. Op circuit De Witte Ruijsheuvel in Oss werd hij lang behandeld door medisch personeel en vervolgens met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Er werd gevreesd voor het leven van het grote motorcrosstalent. In de ambulance ging ook een arts mee die met de traumahelikopter bij het circuit was geland.

"Realiseer me dat er meer in het leven is dan motorcross."

Artsen in het ziekenhuis wisten na een urenlange operatie zijn leven te redden. Zijn aorta bij het hart was gescheurd, er werd een stent geplaats en Van Erp brak zijn schouder, schouderblad en borstbeen. Vader Robert dankte na afloop de hulpverleners voor het snelle en deskundige ingrijpen.

De voormalig wereldkampioen in de jeugd moest maandenlang herstellen. Of hij ooit zou terugkeren op de motor was tot nu toe onduidelijk, maar de Ossenaar heeft de knoop doorgehakt. “De crash kostte bijna mijn leven. Het is nu te gevaarlijk voor me, ik realiseer me dat er meer in het leven is dan motorcross”, schrijft hij op Instagram.

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