Artsen redden Ivano's leven na zware crash, nu stopt hij met motorcross
Ivano van Erp stopt met motorcross. De 21-jarige Ossenaar overleefde in maart ternauwernood een zware crash op het circuit in zijn woonplaats en besluit nu dat er geen terugkeer op de motor komt. “Met pijn in mijn hart, maar dit is het beste voor mijn lichaam en mijn gezondheid.”
Van Erp kwam tijdens de Dutch MX Nationals in Oss in de tweede manche hard ten val. Op circuit De Witte Ruijsheuvel in Oss werd hij lang behandeld door medisch personeel en vervolgens met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Er werd gevreesd voor het leven van het grote motorcrosstalent. In de ambulance ging ook een arts mee die met de traumahelikopter bij het circuit was geland.
"Realiseer me dat er meer in het leven is dan motorcross."
De voormalig wereldkampioen in de jeugd moest maandenlang herstellen. Of hij ooit zou terugkeren op de motor was tot nu toe onduidelijk, maar de Ossenaar heeft de knoop doorgehakt. “De crash kostte bijna mijn leven. Het is nu te gevaarlijk voor me, ik realiseer me dat er meer in het leven is dan motorcross”, schrijft hij op Instagram.
Onder het bericht volgen honderden reacties van fans en collega’s uit de motorsportwereld. Zoals van zijn grote vriend Kay de Wolf. “Ruim vijftien jaar samen racen en tijd doorbrengen op en naast de baan als teamgenoten en vrienden. Ik zal altijd onze ongelooflijke momenten herinneren.”
Ook Glenn Coldenhoff heeft mooie woorden voor Van Erp. “Gefeliciteerd met alles wat je hebt behaald in de sport. Jammer dat het op deze manier eindigt, maar je mag trots zijn.”