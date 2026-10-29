Schadewijk krijgt nieuw pad en groene verbeteringen

Schadewijk in Oss krijgt een nieuw fiets- en wandelpad onder de hoogspanningsmasten. Ook worden wadi's aangelegd om wateroverlast te verminderen en straten opnieuw ingericht. De plannen worden samen met bewoners en initiatiefnemers van het Noorderpark uitgewerkt.

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Het nieuwe pad gaat de Kuipers-Rietbergenstraat verbinden met de Koornstraat en komt in het gebied ten noorden van Schadewijk. De aanleg maakt deel uit van het programma Samen Schadewijk, waarbij ook gekeken wordt naar andere verbeteringen. De gemeente werkt hierbij samen met bewoners en betrokken partijen.

Om wateroverlast te beperken, legt de gemeente wadi's aan. Dit zijn groene zones die regenwater opvangen en het laten infiltreren in de grond. Het riool in Schadewijk wordt vernieuwd en woningen worden afgekoppeld van het riool. De wadi's zorgen niet alleen voor minder wateroverlast, maar helpen ook bij het langer beschikbaar houden van water in droge periodes.

Kansen voor de wijk

De gemeente wil van Schadewijk een toekomstbestendige wijk maken waar inwoners prettig en veilig kunnen wonen. Dankzij een subsidie van de provincie Noord-Brabant wordt het fiets- en wandelpad gerealiseerd. De aanleg van de wadi's wordt gecombineerd met andere verbeteringen, zoals het toevoegen van meer groen en het aantrekkelijker maken van de omgeving.

Deze plannen sluiten aan bij de ambities van het Noorderpark, een initiatief voor een groot stadspark aan de noordkant van Oss. Het nieuwe pad en de extra ruimte voor water en natuur passen goed binnen die ambitie. De gemeente heeft beloofd om waar mogelijk plannen van inwoners te koppelen aan gemeentelijke projecten.

Planning en samenwerking

De gemeente werkt de plannen de komende tijd verder uit in overleg met bewoners en initiatiefnemers. De werkzaamheden starten naar verwachting in 2027 en moeten vóór eind 2028 klaar zijn. Het programma Samen Schadewijk blijft openstaan voor ideeën en vragen van buurtbewoners.