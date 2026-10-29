Miljoenenaankoop PSV moet debuut weer uitstellen na nieuwe blessure

PSV moet het de rest van het kalenderjaar stellen zonder Sami Ouaissa. De buitenspeler werd deze zomer voor negen miljoen euro overgenomen van NEC. Toen kampte hij al met een blessure, maar daarvan was hij nagenoeg hersteld. Een nieuwe blessure zorgt er nu voor dat hij zijn debuut in de hoofdmacht van PSV weer moet uitstellen.

Negen miljoen euro tikte PSV deze zomer af bij NEC voor Sami Ouaissa. De 22-jarige buitenspeler kampte toen al met een lichte blessure, maar Earnest Stewart besloot toch door te gaan met de koop.

Ouaissa was inmiddels op de weg terug en maakte vorige week zelfs zijn rentree bij Jong PSV. Dat was ook direct weer zijn laatste wedstrijd van dit kalenderjaar, want de voetballer heeft een nieuwe blessure opgelopen.

"Pure pech", is hoe hij het zelf omschrijft. "Ik moet mijn grote droom: debuteren voor PSV 1, nog even uitstellen." PSV meldt Ouaissa de komende maanden niet beschikbaar zal zijn. Zelfs zegt de aanvaller begin 2027 als doel te hebben om weer fit te zijn.