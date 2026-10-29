Leerlingen bouwen eigen stad in raadzaal Heeze-Leende

Groep 7 en 8 leerlingen van Heeze-Leende maakten deze week op speelse wijze kennis met de lokale politiek. Tijdens het educatieve programma Democracity bouwden zij een fictieve stad en voerden debat in de raadzaal. Het initiatief is bedoeld om jeugd te betrekken bij de democratie.

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Meerdere basisscholen uit Heeze-Leende deden mee aan Democracity, een programma waarin leerlingen zelf hun stad mochten ontwerpen. Ze moesten daarbij keuzes maken over voorzieningen zoals een ziekenhuis, een zwembad of groen. Het project is een initiatief van de gemeente om jongeren te betrekken bij lokale democratie.

De leerlingen richtten politieke partijen op en stelden slogans en partijprogramma’s op. Met behulp van microfoons in de raadzaal gingen ze met elkaar in debat. Voorstellen die genoeg stemmen kregen, werden aangenomen. Zo koos een groep voor een ziekenhuis, omdat "veel mensen ziek worden en hulp nodig hebben". Vervolgens werd er gediscussieerd over de locatie.

Leerlingen leren debatteren

Het programma werd begeleid door een gastdocent van ProDemos, de organisatie achter Democracity. De leerlingen leerden hoe politieke besluitvorming werkt en konden vragen stellen aan raadsleden. Die gaven uitleg over onderwerpen zoals zebrapaden, speeltuinen en het belang van een schonere gemeente.

Democracity is speciaal ontwikkeld voor leerlingen uit groep 7 en 8 en wordt gezien als een interactieve manier om hen meer te leren over politiek. Door het programma hoopt de gemeente Heeze-Leende jongeren actief te betrekken bij de democratie.