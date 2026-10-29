PsySalon in Heeze over winterdip en depressie

Op woensdag 18 november organiseert PsySalon een bijeenkomst in Heeze over winterdip en winterdepressie. Ervaringsdeskundigen delen hun kennis en ervaringen en bezoekers kunnen meepraten of luisteren. Het evenement vindt plaats in dorpshuis ’t Perron en is gratis toegankelijk.

Gevonden voor jou

De donkere maanden van het jaar hebben invloed op hoe mensen zich voelen. Tijdens de PsySalon wordt besproken wat het verschil is tussen een winterdip en een winterdepressie. Naast uitleg door ervaringsdeskundigen is er ruimte voor vragen en het delen van persoonlijke ervaringen.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 18 november van zeven tot negen uur ’s avonds. Ontvangst met koffie en thee begint om kwart voor zeven. Dorpshuis ’t Perron in Heeze is de locatie waar iedereen welkom is. Aanmelden is gewenst, maar niet verplicht.

Toegang is gratis

De toegang tot het evenement is gratis en je kunt ervoor kiezen om alleen te luisteren of actief deel te nemen aan de gesprekken. Het doel van de PsySalon is om meer begrip en inzicht te bieden in het effect van de wintermaanden op je mentale gezondheid.

Meer informatie en aanmelden kan via het e-mailadres dat in de aankondiging vermeld staat. De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp, of zelf te maken heeft met een winterdip of winterdepressie.