Subsidie voor erfgoedinitiatieven in Brabant

De provincie Noord-Brabant biedt subsidies tot 3.000 euro voor erfgoedprojecten. Particulieren, verenigingen en stichtingen kunnen zich vanaf 16 november aanmelden.

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Erfgoedinitiatieven in Brabant kunnen binnenkort financiële steun krijgen van de provincie. Via het Buurtfonds Erfgoedparticipatie is het mogelijk om maximaal 3.000 euro subsidie te ontvangen. Dit fonds richt zich op projecten die bijdragen aan het behoud, de toegankelijkheid of het doorgeven van erfgoed en tradities.

De subsidie is bedoeld voor particulieren, verenigingen en stichtingen die zich actief bezighouden met erfgoed. Het kan bijvoorbeeld gaan om het opknappen van historische gebouwen, het organiseren van activiteiten of het documenteren van lokale tradities. De provincie wil hiermee het rijke erfgoed van Brabant voor toekomstige generaties behouden.

Beperkt budget

Belangstellenden kunnen een aanvraag indienen tussen 16 november en 15 december 2026. Het is belangrijk om er snel bij te zijn, want het beschikbare budget is beperkt. Voor wie wil weten of een initiatief in aanmerking komt, zijn er online voorwaarden en richtlijnen beschikbaar.

Meer informatie over het Buurtfonds Erfgoedparticipatie en de aanvraagprocedure is te vinden op de website van de provincie Noord-Brabant.