Raadsvergadering in Heeze-Leende op maandagavond

Op maandag 2 november vindt een raadsvergadering plaats in Heeze-Leende. De bijeenkomst start om zeven uur ’s avonds in het gemeentehuis en is openbaar toegankelijk.

Gevonden voor jou

De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis in Heeze-Leende. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen, maar er is ook een mogelijkheid om digitaal mee te kijken.

De agenda van de vergadering is vooraf beschikbaar en kan worden geraadpleegd via de website van de gemeente Heeze-Leende. Hier staan alle onderwerpen die besproken worden vermeld.

Digitaal volgen mogelijk

Wie niet fysiek aanwezig kan zijn, heeft de optie om de vergadering live te volgen via de gemeentelijke website. Ook zijn eerdere vergaderingen hier terug te kijken.

De raadsvergadering begint maandagavond om zeven uur. Het gemeentehuis is dan open voor iedereen die interesse heeft om de bijeenkomst bij te wonen.