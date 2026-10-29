Adviescommissie behandelt bezwaren in Heeze

Op dinsdag 3 november 2026 behandelt de Adviescommissie voor bezwaarschriften in Heeze verschillende zaken, waaronder vergunningen voor afvalverwerking en wonen op een camping.

Gevonden voor jou

De Adviescommissie voor bezwaarschriften A2-Gemeenten komt dinsdag 3 november bijeen in Dorpshuis ’t Perron aan de Schoolstraat in Heeze. Tijdens deze openbare hoorzitting worden bezwaren tegen besluiten van het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard behandeld.

Op de agenda staan drie onderwerpen. Om zeven uur ’s avonds wordt een bezwaar besproken tegen een verleende omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten, zoals het verwerken van bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen. Daarna, om half acht, wordt een bezwaar behandeld tegen het besluit om een verzoek volgens de Wet open overheid niet in behandeling te nemen.

Camping en dwangsom

Het laatste onderwerp, om acht uur, betreft bezwaren tegen het intrekken van toestemming om te wonen op camping De Dommelvallei. Het college heeft daarnaast een last onder dwangsom opgelegd aan de betrokkenen.

De hoorzitting is openbaar, maar de agenda kan tot op de dag zelf nog wijzigen. Het secretariaat van de Adviescommissie raadt geïnteresseerden aan om vooraf contact op te nemen voor de meest actuele informatie.