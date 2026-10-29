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Exploitatievergunning verleend voor Sub Helmond aan Heibloemweg

Sub Helmond aan de Heibloemweg 2 in Helmond heeft toestemming gekregen voor een exploitatievergunning. Het besluit is verzonden op 19 oktober 2026.

Gevonden voor jou

Een exploitatievergunning is nodig voor het mogen starten of voortzetten van een horecazaak. De vergunning heeft te maken met regels rondom openbare orde en veiligheid. Sub Helmond mag op basis van de verleende vergunning zijn activiteiten uitvoeren op de genoemde locatie.

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