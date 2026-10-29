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Containers met energieopslagsysteem tijdelijk toegestaan in Reusel

In Reusel mogen tot en met 31 maart 2027 containers met een energieopslagsysteem (EOS) worden geplaatst. De gemeente heeft hiervoor een vergunning afgegeven.

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De containers komen te staan aan de Weijer, op een locatie zonder huisnummer. Het energieopslagsysteem is bedoeld om tijdelijk energie op te slaan. De vergunning maakt een uitzondering op de regels in het omgevingsplan.

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