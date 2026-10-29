Nieuwe verordening Adviesraad Sociaal Domein in Heeze-Leende

Vanaf 1 november 2026 geldt in Heeze-Leende de nieuwe verordening voor de Adviesraad Sociaal Domein. De oude regels uit 2017 worden tegelijkertijd ingetrokken.

Gevonden voor jou

De Adviesraad Sociaal Domein heeft als doel om inwoners van Heeze-Leende te betrekken bij het gemeentelijk beleid rondom jeugd, participatie en maatschappelijke ondersteuning. Het orgaan adviseert het college van burgemeester en wethouders over deze onderwerpen. In de nieuwe verordening is vastgelegd hoe de adviesraad werkt en wie er lid kan zijn. Daarnaast wordt jaarlijks geëvalueerd of de participatie effectief is.