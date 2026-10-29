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Sint-Oedenrode: vergunning verleend voor kappen van twee bomen

De gemeente Meierijstad heeft toestemming gegeven voor het kappen van twee bomen aan het Bakkerpad 16 A in Sint-Oedenrode.

Gevonden voor jou

Het besluit is genomen op 27 oktober 2026. De bomen staan op een locatie in Sint-Oedenrode en de vergunning geldt voor het adres Bakkerpad 16 A. Het kappen van bomen kan nodig zijn om bijvoorbeeld ruimte te maken voor bouwplannen of vanwege de gezondheid van de bomen.

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