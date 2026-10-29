Vergunning verleend voor Pallieter Mixed Hockeytoernooi in Tilburg

De burgemeester van Tilburg heeft een vergunning verleend voor het Pallieter Mixed Hockeytoernooi. Het evenement vindt plaats op vrijdag 30 oktober aan de Bredaseweg.

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Het hockeytoernooi wordt georganiseerd op Bredaseweg 447 in Tilburg. De opbouw van het evenement is gepland van maandag 26 oktober tot en met vrijdag 30 oktober. De afbouw vindt plaats van zaterdag 31 oktober tot en met dinsdag 3 november. Het toernooi zelf duurt van twaalf uur ’s middags tot middernacht.